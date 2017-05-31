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zeytinlik alanlara ilgili düzenlemede flaş gelişme

ZEYTİNLİK ALANLARA İLGİLİ DÜZENLEMEDE FLAŞ GELİŞME

Üretim Reform Tasarısının TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşüldü. İktidar ve muhalefet zeytinliklerle ilgili düzenlemede anlaştı. Alan tanımı düzenlemeden çıktı. Zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacak.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:11
Puan Ver : Zeytinlik Alanlara İlgili Düzenlemede Flaş Gelişme(6/10)5


Üretim Reform Tasarısının TBMM Sanayi Komisyonu'nda görüşüldü. İktidar ve muhalefet zeytinliklerle ilgili düzenlemede anlaştı. Alan tanımı düzenlemeden çıktı. Zeytinlik alanlara konut ve turistik tesis yapılmayacak.



 



kaynak:milliyet








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