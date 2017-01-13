

İstanbul Zeytinburnu'nun Mithatpaşa tramvay durağına yakın 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, "56 daireli bina bir yıl önce boşaltılmıştı" açıklamasını yaptı.



İstanbul Zeytinburnu'nun Mithatpaşa tramvay durağına yakın 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Benzin istasyonunun yanında çöken binanın altında kalan 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun ikiz kardeşi ise hastaneye sevk edildi. Polis vatandaşları olay yerine yaklaştırmıyor. Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.





Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın: 56 daireli bina bir yıl önce boşaltılmıştı. 1 sene önce boşaltılan bina, mülk sahiplerin anlaşmazlığı nedeniyle yıkılamamıştı.









Mahallenin muhtarı Bekir Yavuz olay anında binanın yakınındaydı. Tvnet'e bağlanan Yavuz, "5-10 dakika kadar önce sağlık ocağından arkadaşlar geldi. Ses duyuldu dediler. Aramız çok değil, yaklaşık 200 metre. Trafiği kapattılar burada. Çöken bina büyük bir apartmandı ve boştu. Tahliye edilmişti, yeniden yapılacaktı. Yapılması bekleniyordu. Binanın demir kapısı bildiğim kadarıyla kapalıydı, içeriye kimse girmesin diye" sözleriyle olay anını anlattı.







kaynak:yenişafak