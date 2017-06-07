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zeytinburnu'nda 1'e 3 rekabet

ZEYTİNBURNU'NDA 1'E 3 REKABET

Emlak Konut GYO'nun İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz arsa ihalesine 8 teklif geldi. Akdeniz İnşaat ilk oturumda 350 milyon lirayla en yüksek teklifi verdi. Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, gelen 8 teklif için “Bugünün şartlarında piyasaya olan güvenin bir göstergesi” dedi

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:28
Puan Ver : Zeytinburnu'nda 1'e 3 Rekabet(9/10)7


EMLAK KONUT'UN ZEYTİNBURNU İHALESİNE 350 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ



Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) Zeytinburnu Beştelsiz arsasının ihalesinin ilk oturumu yapıldı. 96 bin 968 metrekarelik arsa için dün yapılan ilk oturumda 15 firmadan oluşan 8 iş ortaklığı teklif verdi. En yüksek teklif ise 350 milyon liraya ulaştı. Ağaoğlu'na ait Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. ilk oturumda 350 milyon lira satış geliri öngördüğü arsa için Emlak Konut'a yüzde 25'ine denk gelen 87.5 milyon lira gelir teklif etti. İhale komisyonu, isteklilere ait zarflar içerisindeki teklif belgelerini değerlendirdikten sonra, ihalenin pazarlık - açık artırma bölümünü içeren ikinci oturumu yapılacak.



KARMA PROJE GELİYOR

96 bin 968 metrekarelik arazinin 61 bin 845 metrekarelik kısmı üzerinde ticaret, konut, otel ve dini tesisten oluşan bir karma proje yapılacak. Bina yüksekliklerinin 35 metre olarak belirlendiği projede iki kat ticari ünite inşa edilecek. Edinilen bilgilere göre, dönüşüm kapsamında arsanın yarısından fazlasının park ve donatı alanlarına ayrılması hedefleniyor.



GÜVENİN GÖSTERGESİ

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, arsayı Mart 2015'te aldıklarını ve burada bulunan lojmanların taşınmasının bir yılı bulacağını belirterek, "Lojmanların yerine gerçekten özel bir proje yapılacak. Zeytinburnu'nun en büyük parkı ve meydanı burada olacak" dedi. İhalenin ilk oturumunda gelen 8 teklifi de değerlendiren Kurum, bugünün şartlarında piyasaya olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Zeytinburnu  Nda  1  E  3  Rekabet    haber

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