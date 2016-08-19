ZEYTİNBURNU MERTER'DE BÜYÜK YANGIN HABERİ
Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde yangın çıktı.
Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda bütün binayı sardığı son dakika haberleri arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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