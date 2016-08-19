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zeytinburnu merter'de büyük yangın haberi

ZEYTİNBURNU MERTER'DE BÜYÜK YANGIN HABERİ

Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde yangın çıktı.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 16:38
Puan Ver : Zeytinburnu Merter'de Büyük Yangın Haberi(0/10)


Zeytinburnu'nda bir iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda bütün binayı sardığı son dakika haberleri arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu Demirciler Sitesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.








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