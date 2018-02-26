ZEYTİN DALI'NDA 38 GÜN GERİDE KALDI! AFRİN'DE HİLAL TAMAMLANDI, PAŞALAR SINIRA ÇIKARMA YAPTI
Zeytin Dalı Operasyonu'nun 38. gününde Afrin'in etrafındaki hilal tamamlandı. Önemli gelişmenin ardından Genelkurmay Başkanı Akar ve beraberindeki generaller sınır hattına gitti.
Afrin'ndeki terör mevzilerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 38. gününde Afrin hilal taktiği ile çevrildi.
Öte yandan Genelkurmay Başkanı Org. Akar ve beraberindeki generaller sınır bölgesinde denetimde bulundular.
112 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK'dan yapılan açıklamada 20 Ocak'ta başlayan harekatta şu ana kadar 2059 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi, 112 nokta teröristlerden temizlendi.
58 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'in Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini teröristlerden temizledi. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen 2059 teröristten 58'i sağ ele geçirildi.
HİLAL TAMAMLANDI
TSK ve ÖSO, Afrin'deki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını tümüyle keserek kurtarılan alandaki "hilal"i tamamladı.
ORG. AKAR HATAY'DA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, beraberinde Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Hatay bölgesinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
AFRİN'DE 1 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi.
Dün itibarıyla harekatın birinci aşaması tamamlandı. Cephedeki askerler birleşti ve Afrin'in çevresinde hilal oluştu.
Afrin şehir merkezine yönelik operasyon için hazırlıklar da sürüyor. Askeri sevkiyatlar devam ediyor. Dün, meskun mahal operasyonları için uzaktan kontrol edilebilen iş makineleri bölgeye sevk edilirken, asker sevkiyatı da devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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