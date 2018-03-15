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'Zeytin Dalı için marş yazın' çağrısı sonrası ilk beste geldi

'ZEYTİN DALI İÇİN MARŞ YAZIN' ÇAĞRISI SONRASI İLK BESTE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat Kalkanı için Mehter Marşı gibi bir marşı yazamaz mıyız?" şeklindeki çağrısının ardından ilk adım Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi.

Tarih : 15 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : 'zeytin Dalı İçin Marş Yazın' Çağrısı Sonrası İlk Beste Geldi(8/10)4

Jandarma Genel Komutanlığı, "Aslan Mehmetçik" şiirini Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde yeniden besteledi.

'ASLAN MEHMETÇİK' ŞİİRİ YENİDEN BESTELENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı, Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na, sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek destek verdi.

İLKER GÖKKAYA TARAFINDAN SESLENDİRİLDİ

"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi.

"Aslan Mehmed'im" adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı. Kavadar ile İlker Gökkaya tarafından seslendirilen marş, Genel Komutanlık'ın "YouTube" kanalından da paylaşıldı.

ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46'ncı Muhtarlar Toplantısı'nda "Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah mehter marşı ile yürüyor. Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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