Zeytin Dalı Harekatının ikinci gününde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldı. Şehidimiz yarın düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatının ikinci gününde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldı.

YARIN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Zeytin Dalı harekatının ikinci günü şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı. Şehidin cenazesi bu akşam 22: 30 sıralarında Kayseri'ye getirilecek. Yarın cenaze töreni yapılması planlanıyor.

Kaynak: haberinburada