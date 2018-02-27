Tugay Komutanlığı Binasında Korkutan Yangın!
Türk Ve İranlı Güreşçilerden Mehmetçik'e Destek
Boydaklarla, Teröristbaşı Gülen'in Bağlantısı Şirket Üzerinden Çıktı
İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
Abd'den Afrin Açıklaması: Daeş'le Mücadelede Dikkatleri Dağıtıyor
İzmir'de Belediye İşçisi Görev Yeri Değiştirilince İntihara Kalkıştı
Çekya Kapıyı Araladı: Müslim'in İadesini Değerlendirebiliriz!
Uefa, Fransız Yıldız Nasri'yi Futboldan Men Etti
Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
Fetö Sanığı Albayın Oğlu, 15 Temmuz'da Eyler, Kazandık Mesajı Atmış
Kayıp Gençler 100 Metrelik Uçuruma Yuvarlanmış Cipte Ölü Bulundu
Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Taraftara Hakaret Yapan Fernandao, Pfdk'ya Sevk Edildi
Şehit Sorgulama Ekranı Yeniden Açıldı! Öğrenmek İçin Tıklayın
Pfdk, İki Hocaya Da Cezayı Kesti
Sözde Soykırım Gerginliği Spora Sıçradı! Hollanda Şampiyonaya Gelmiyor
Müslim'in İadesinden Korkan Terör Yandaşları, Çekya'da Sokağa Döküldü

Zeytin Dalı Harekatı'nın 39. Gününde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2083'e Ulaştı

ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN 39. GÜNÜNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2083'E ULAŞTI

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 10:40
Puan Ver : Zeytin Dalı Harekatı'nın 39. Gününde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2083'e Ulaştı(6/10)2

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik 39 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83'e yükseldi.

BÖLGE HALKI KURTARILACAK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 39'uncu güne girildi.

SON 24 SAATTE 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24'ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zeytin  Dalı  Harekatı  Nın  39  Gününde  Etkisiz  Hale  Getirilen  Terörist  Sayısı  
2083  E  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER