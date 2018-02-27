ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN 39. GÜNÜNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 2083'E ULAŞTI
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik 39 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 83'e yükseldi.
BÖLGE HALKI KURTARILACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 39'uncu güne girildi.
SON 24 SAATTE 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilerek sürdürülen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 24'ü son 24 saatlik süreçte olmak üzere harekatın başlangıcından bu yana 2 bin 83 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Muhalefete: İttifaksa Buyurun Siz De Yapın, Biz Cumhur Dedik, Siz Cümbüş Deyin
- Korkunç İddia: Suriyeli Kadınlar İnsani Yardım Karşılığı Cinsel İlişkiye Zorlanıyor
- Son Dakika! Dışişleri'nden Abd'ye Yalanlama: Afrin Konusunda Diplomatik Görüşme Yok
- Balkona Kilitlenen Hırsız Ev Sahibinden Kapıyı Açmasını Rica Etti
- Zeytin Dalı Harekatı'nın 39. Gününde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 2083'e Ulaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İki Uyuşturucuyu Birbirine Karıştırdı, Halüsinasyon Görüp Gözlerini Çıkardı
- Müzik Festivalleri Eşit Sayıda Kadın Ve Erkek Sanatçıya Yer Verme Kararı Aldı
- Slovakya'da 27 Yaşındaki Araştırmacı Gazeteci Evinde Ölü Bulundu
- Lübnan Başbakanı Hariri: Şok Yaratmak İçin İstifa Ettim
- Suudi Arabistan Kadınları Askere Alacak, Başvurular Başladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar