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ZEYTİN DALI HAREKATI'NDAN ACI HABER! BİNBAŞI MİTHAT DUNCA ŞEHİT OLDU


Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı haber! Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu
Tarih : 18 Mart 2018, 00:10
Puan Ver : Zeytin Dalı Harekatı'ndan Acı Haber! Binbaşı Mithat Dunca Şehit Oldu(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Habertürk'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Dunca'nın acı haberi Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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