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ZEYBEKCİ'DEN KOALİSYON AÇIKLAMASI


ZEYBEKCİ'DEN KOALİSYON AÇIKLAMASI
Tarih : 28 Haziran 2015, 10:55
Puan Ver : Zeybekci'den Koalisyon Açıklaması(6/10)3


Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'nin düzenlediği iftara katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Zeybekci koalisyon için Cumhurbaşkanı'nın görev vermesinin ardından partilerle görüşeceklerini kaydederken, parti olarak ön şart ve kırmızı çizgilerinin olmadığını söyledi. Zeybekci şöyle konuştu:



“7 Haziran seçimlerinde seçmen dedi ki, 'Bu ülkeyi yönetme görevini hâlâ, devleti yönetme görevini sana veriyorum. Ama biriyle uzlaşacaksın.' Yüzde 41 oy verdi. Bizden sonraki CHP'nin ve MHP'nin oy toplamı, Ak Parti'nin toplamı kadar bile değildir. Biz milletin bu emri başımızın üzerine diyoruz. Milletin dediğinin üzerine ne bir nokta ne bir virgül koyuyoruz. Bu süreçte önümüzdeki hafta Çarşamba, Perşembe gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız'a hükümet kurma görevi verdiği andan itibaren Türkiye'de öncelikli olarak CHP ve MHP ile olmak üzere, önce CHP tabii ki sonra, millet öyle diyor, ikinci parti CHP, üçüncü parti MHP diyor, buna göre yapacaksınız. Hiç kimseyle ön şartımız yok. Hiç kimseyle hiçbir renkte kırmızı çizgimiz yok. Eğer diyorsa ki tek vatan, eğer diyorsa ki tek devlet, eğer diyorsa ki tek millet bunlarda uzlaştıysak geri kalan her şeyi konuşabiliriz."








Etiketler: Zeybekci  Den  Koalisyon  Açıklaması    haber

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