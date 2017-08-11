Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaretin önemli bir düzeye eriştiğine işaret eden Zeybekci, iki ülke arasındaki bağların her alanda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Ne yapmalı, ne etmeli Türkiye ile Kazakistan'ı birbirine bağlamalıyız" diyen Zeybekci, çok kısa sürede hizmete girecek Bakü-Kars-Tiflis Demiryolu hattı ile İpek Yolu açısından Türkiye ile Kazakistan'ın önemine dikkati çekti.

5 MİLYAR DOLARLIK BEKLENTİ

Zeybekci, Türkiye ile Kazakistan arasında 2012 yılındaki 4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacminin bugün 2 milyar dolar seviyesine gerilediğini bildirerek, bu yıl dış ticarette bir miktar toparlanma olduğunu, yıllık yüzde 30 artış beklendiğini aktardı. İki ülke liderlerinin belirlediği 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşılmasını isteyen Zeybekci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Nursultan Nazarbayev arasında hakikaten çok önemli bir kardeşlik ve dostluk ilişkisi var. Bu iş dünyasına çok önemli bir avantajdır. Bize bu pozitif ilişkiyi sadece avantaja dönüştürmek düşüyor" diye konuştu.

ZEYBEKCİ'DEN AÇIK ÇEK

Türkiye ekonomisine ilişkin verileri aktaran Zeybekci, "Şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. Gelin her şeyi konuşalım, ne imtiyaz, ne hak, nasıl bir teşvik istiyorsanız bunların hepsini konuşabilme yetkisini hükümet olarak parlamentodan aldık. Her şeyi konuşabiliriz, pazarlık ve müzakere edebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada