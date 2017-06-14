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zeybekci: çavuşoğlu ile katar'a ben de gideceğim

ZEYBEKCİ: ÇAVUŞOĞLU İLE KATAR'A BEN DE GİDECEĞİM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'a gidiyor

Tarih : 14 Haziran 2017, 13:58
Puan Ver : Zeybekci: Çavuşoğlu İle Katar'a Ben De Gideceğim(8/10)6


Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar ziyaretinde kendisinin de yer alacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar'a gidiyor. Çavuşoğlu'nun Katar ziyareti sonrası Suudi Arabistan'a geçebileceği bildirildi.



Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, söz konusu kararlardan birkaç gün sonra yayımladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığını açıklamıştı.



 



kaynak:habertürk








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