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zerrin özer hastaneye kaldırıldı

ZERRİN ÖZER HASTANEYE KALDIRILDI

Zerrin Özer, dün dengesini kaybederek düştü. Ünlü sanatçı Zerrin Özer, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.İşte Zerrin Özer'in sağlık durumuyla ilgili son durum.

Tarih : 26 Nisan 2016, 10:50
Puan Ver : Zerrin Özer Hastaneye Kaldırıldı(8/10)9


Zerrin Özer'in hastaneye kaldırılması magazin gündemine bomba gibi düştü. Altı ay önce şiddetli bel ağrısı şikayetiyle ameliyat masasına yatan ancak komplikasyon nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Zerrin Özer, dün dengesini kaybederek düştü.



Sanatçı, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.



Hürriyet'in haberine göre, daha önce üç kez bel fıtığı ameliyatı olan, dördüncüsü riskli bulunan Özer için nasıl bir tedavi izleneceği henüz netlik kazanmadı.



Bu arada, kaza nedeniyle TRT Müzik'teki “Zerrin Söylüyor” programının dün akşam yapılması gereken canlı yayını da iptal edildi.








Etiketler: Zerrin  Özer  Hastaneye  Kaldırıldı    haber

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