ZENGİNE LÜKS FAKİRE UCUZ HURMA
RAMAZAN sofraların vazgeçilmezi olan hurma çarşıda, pazarda tezgahları süslemeye başladı. Fiyatı 6 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkan hurma her sofraya hitap ediyor.
RAMAZAN sofraların vazgeçilmezi olan hurma çarşıda, pazarda tezgahları süslemeye başladı. Fiyatı 6 liradan başlayıp 35 liraya kadar çıkan hurma her sofraya hitap ediyor.
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