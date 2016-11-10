Erkeklerin ayda 59 dolar ödeyerek, kadınların ise ücretsiz olarak kullanabildiği mobil uygulama Richy, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.



Erkeklerin ayda 59 dolar ödeyerek, kadınların ise ücretsiz olarak kullanabildiği mobil uygulama Richy, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.







“Sadece zengin erkekler ve güzel kadınlar kullanabilir” şeklindeki tanıtımı ve farklı konsepti ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken mobil uygulama Richy'ye olan ilgi Türkiye'de de artıyor. İngiltere'de geliştirilen ve kısa süre içinde 450 bin kullanıcıya ulaşan dating uygulaması Richy'ye, lüks yaşam tutkunu, seyahate çıkmadan önce gideceği ülkede yeni arkadaşlıklar kurmak isteyen erkekler büyük ilgi gösteriyor.



Richy, “güzel kadınlar ve zengin erkekler” kriterlerini fiyat politikasının yanı sıra arka planda çalıştırdığı rating, otomatik filtreleme ve hesap onaylama algoritmalarıyla sağlıyor. Türkiye App Store'un “Top Grossing” listesinde üçüncü sıraya yerleşen ve ülkemizde halen 60 bin aktif kullanıcısı bulunan Richy'yi kadınlar ücretsiz kullanabilirken, erkeklerin mesajlaşma ve video görüşme özelliklerini kullanabilmeleri için aylık 59 dolar ödemeleri gerekiyor. Uygulama bunun karşılığında, Rusya, Ukrayna, Türkiye, eski Sovyet ülkeleri, Balkanlar ve Güney Amerika gibi çok geniş bir coğrafyadan güzel kadınlarla sohbet için sınırsız mesajlaşma ve video görüşme hakkı veriyor. Kadınlar ise kendileriyle konuşan herkesin bu yüksek ücreti ödediğini biliyor.



7 ülkenin mobil marketlerinde ilk 10 uygulama içerisinde kendine yer edinen Richy, 2017 yılında 2 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Üye erkeklerin yüzde 90'ı 30 yaş ve üzerinde iken, kadın üyelerinin yüzde 80'i 20-30 yaş aralığında bulunuyor.



Çalışma alanları yeniden tanımlanacak