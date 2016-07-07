





Asus'un Zenfone 2 ile birlikte başlattığı tasarım anlayışını devam ettiren orta seviye telefonları Asus ZenFone Selfie ve Asus Zenfone Zoom için geçte olsa Android 6.0 güncellemesi gelmeye başladı.



Güncelleme cihazlar için önemli değişimler içeriyor.







Ülkemizde de hali hazırda bin liranın biraz üzerinde alıcı bulan Zenfone Selfie ZD551KL modeli için yayınlanan güncelleme ile birlikte cihaza Android 6.0 ile birlikte gelen özellikler dışında cihazda ön yüklü bulunan uygulamalar da değişiyor. Asus Htc'nin de yaptığı gibi kendi uygulamalarını ikinci plana atıp cihazına Google'ın uygulamalarını varsayılan olarak koymaya başlıyor. Bu kapsamda Gmail, Google Takvim ve Google'ın SMS uygulaması cihazda varsayılan olarak gelecek ve Asus Mail, Asus Takvim ve Asus'un SMS uygulaması cihazdan kalkacak. İsteyen kullanıcılar ise bu uygulamaları Asus'un internet sitesinden edinebilecek. Mevcut durumda güncelleme OTA yoluyla kurulabiliyor. Güncellemenin sürüm kodu ise 21.40.0.1692



Ülkemizde satılmayan Asus Zenfone Zoom'un ise ZX551KL modeline gelen Android 6.0 Marshmallow güncellemesinde cihazda varsayılan olarak Google Takvim, Google'ın SMS uygulaması, Google Chrome, Google Play Müzik, Facebook, Facebook Messenger ve İnstagram gelecek. Silinen uygulamalar ise Asus Mail, Asus Takvim, Asus'un SMS uygulaması, Asus Tarayıcı ve Asus Müzik. Asus Zenfone Zoom KX551KL modelinin güncelleme sürüm numarası ise 4.21.40.74



Güncelleme konusunda sık sık eleştrilere maruz kalan Asus'un Android 7.0 çıktıktan sonra Android 6.0 güncellemesini yayınlaması ise firmanın bu konuda değişmediğinin bir göstergesi. Özellikle Zenfone 5 döneminde 3 ayda vereceğini söylediği güncellemeyi bir türlü veremeyen ve aylarca kullanıcıları bekleten firmanın bu kötü sicilini düzeltmesi gerekiyor. Sony gibi yeni Android sürümü ile aynı anda betayı yayınlayan(bkz. Z2 Android 6.0), Htc gibi 90 için söz verip sözünü tutan rakiplerinin olduğu bu pazarda Asus güncelleme konusuna daha fazla önem vermeli.