

Geçtiğimiz hafta Tayvan'da satışa sunulan Zenfone 3 Zoom, Avrupa ve Amerika'da biraz gecikmeli çıkacak. İşte konu hakkındaki detaylar.



2.3x optik zoomlu ana kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Zenfone 3 Zoom, geçtiğimiz hafta Tayvan'da raflardaki yerini almıştı.



Asusdaha önceden yaptığı açıklamalarda, Zenfone 3 Zoom'un Tayvan'ya satışa sunulduktan hemen sonra Avrupa ve Amerika pazarında da satışa sunulacağını belirtmişti. Fakat ne yazık ki geçtiğimiz gün firmadan gelen açıklamayla, Zenfone 3 ZoomAvrupa ve Amerika çıkış tarihinin ertelendiği belirtildi.



Asus'tan gelen açıklamada, fotoğraf tutkunlarına özel olarak geliştirilen Zenfonemodelinin Avrupa ve Amerika çıkış tarihinin 2017'nin 2. çeyreğine ertelendiği açıklandı. Bu ertelenmenin sebebi olarak telefonun üzerinde gerçekleştirilen bazı iyileştirmelerin tahmin edilenden uzun sürmesi neden gösterildi.



Asus Zenfone 3 Zoom'ün özellikleri hakkında da biraz bilgi verelim. Gücünü Snapdragon 625'ten alan telefonda 4GB RAM, 64GB dahili depolama alanı bulunuyor. 1080p çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla gelecek olan telefonun fiyatıise 399 dolar.



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