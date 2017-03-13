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zenfone 3 max : iş dünyasında maksimum güç

ZENFONE 3 MAX : İŞ DÜNYASINDA MAKSİMUM GÜÇ

Fotoğraf için tasarlanan ZenFone serisinin güçlü batarya özelliğiyle öne çıkan yeni ürünü ZenFone 3 Max kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Tarih : 13 Mart 2017, 11:47
Puan Ver : Zenfone 3 Max : İş Dünyasında Maksimum Güç(6/10)8


Fotoğraf için tasarlanan ZenFone serisinin güçlü batarya özelliğiyle öne çıkan yeni ürünü ZenFone 3 Max kullanıcıların beğenisine sunuldu. 



ASUS, geçtiğimiz aylarda duyurduğu ZenFone 3 ailesinin yeni üyesi ZenFone 3 Max, ortaya koyduğu güçlü batarya özelliği ile iş dünyasının dikkatlerini üzerine çekiyor.  Bir önceki modelinden tasarım olarak da farklılaşan ZenFone 3 Max; uzun sürelere varan kullanım süresi ve 4100 mAH'lik batarya kapasitesi ile türünün en kompakt ürünlerden biri olma özelliği gösteriyor.



Yoğun iş temposuna uygun yüksek performans



160 g ağırlık 8.55 mm'lik inceliğe sahip 5.2 inçlik Zenfone 3 Max, uzun sürelere varan kullanım süresi ile yoğun iş temposu içinde çalışan kullanıcıların imdadına yetişiyor.



Gerek iş seyahatlerinde gerekse de uzun süren toplantılarda sık sık telefon batarya sorunu yaşayan profesyoneller, güçlü enerji yönetimi ve verimliliği sunan kompakt ZenFone 3 Max sayesinde bitmeyen bir güce kavuşuyor ve iş sürekliliğini güvence altına almış oluyor.



Güçlü bataryasıyla kullanıcılara uzun süreli kullanım vaat eden ZenFone 3 Max, ters şarj özelliği ile taşınabilir güç kaynağı haline getirilebiliyor ve diğer mobil cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor.



Güçlü Batarya, Uygun Fiyat



Kullanıcılara ihtiyaçları doğrultusunda, “performans, normal, güç tasarrufu; süper tasarruf, kişiselleştirilmiş” kategorilerinde beş farklı güç modu sunan ZenFone 3 Max; 3 GB RAM ve 32 GB bellek özellikleriyle destekleniyor. 13 MP PixelMaster arka kamera ve 5 MP PixelMaster ön kameraya sahip ZenFone 3 Max; süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoğraf oluşturabilme özelliğine sahip.



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Etiketler: Zenfone  3  Max    İş  Dünyasında  Maksimum  Güç    haber

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