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zenfone 3 go fiyatı ortaya çıktı

ZENFONE 3 GO FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Asus'un önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması beklenilen yeni telefonu Zenfone 3 Go fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti işte detaylar.

Tarih : 21 Şubat 2017, 10:02
Puan Ver : Zenfone 3 Go Fiyatı Ortaya Çıktı(10/10)10


Asus'un önümüzdeki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması beklenilen yeni telefonu Zenfone 3 Go fiyatı ile dikkatleri üzerine çekti işte detaylar.



Geçtiğimiz günlerde Asus'un giriş segmentine hitap eden yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Tayvanlı teknoloji devinin yeni modeliniZenfone 3 Goismi ile satışa sunacağı iddia edilmiş ve cihazın özellikleri ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmıştı. Bu bilgilerin ardından şimdi de Zenfone 3 Go fiyatıortaya çıktı.



İtayla kaynaklı bir raporda, Asus'unZenfone 3 Go'yu 26 Şubat'ta Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağı belirtildi. Raporda Zenfone 3 Go fiyatıile ilgili bilgilere de yer verildi. Zenfone 3 Go'nun 160 dolar civarında bir fiyattan satışa sunulacağı iddia edildi.



Ayrıca, ortaya çıkan raporda Zenfone 3 Go özelliklerinede değinilmiş. Buna göre Zenfone 3 Gogücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 410yonga setinden alacak.2GB RAMbulunan cihazın dahili depolama alanı ise 32GB. 13 MP ana kameraya 5 MP'lik ön kameranın eşlik edeceği Zenfone 3 Goekranı ise 5 inç olacak.



Zenfone 3 Go fiyatıve özelliklerini karşılaştırdığımızda, fiyat/performans oranının hayli iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi bu telefon ülkemizde yine en az 600 – 700 TL civarında bir fiyata sahip olacaktır ama yine de kullanıcılar için iyi bir alternatif olacaktır.



Bu arada dip not olarak belirtelim. Asus Zenfone 3 Go'nun global bazda satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.



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