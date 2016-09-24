Türk Sanat Müziği'nin sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 20. yıldönümünde anılıyor. İşte Zeki Müren'in zihinlere kazınmış eserleri, filmleri ve hayatı ile ilgili detaylı bilgiler



7'den 70'e, genci yaşlısı, aşığı dertlisi hemen hemen her kesime hitap eden eserleriyle, pikapların, müzik çalarların, hatta akıllı telefonların hoparlörlerinde sesinin tüm duruluguyla güzel tınılara imkan tanıyan Zeki Müren, bugün ölümünün 20. yılında anılıyor.



06 Aralık 1931 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, doğduğu şehirde başladığı orta öğrenimini İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde noktaladı. İstanbul'da eğitim hayatına devam ederek Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atolyesinden mezun olan Müren, desen çalışmalarını öğrencilik yılları itibariyle pek çok kez sergilemiştir.