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zekeriyaköy'de 121 adet tarihi eser ele geçirildi

ZEKERİYAKÖY'DE 121 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı sonucu elde edilen altın, gümüş sikke, küpe ve objelerden oluşan toplam 121 adet tarihi eseri piyasaya sürülmek üzereyken Zekeriyaköy'de ele geçirdi.

Tarih : 27 Mart 2017, 12:28
Puan Ver : Zekeriyaköy'de 121 Adet Tarihi Eser Ele Geçirildi(5/10)3


Jandarma ekipleri, Sarıyer'de, M.D., M.Ö. ve Suriye uyruklu S.A. isimli üç kişi kaçak kazı sonucu elde ettikleri, milattan önce 6. ve 7. yüzyıl Roma, Bizans ve Yunan dönemlerine ait altın ve gümüş sikkeleri 500 bin liraya piyasaya sürmek için müşteri aradıkları bilgisi alındı. Takibe alınan şüpheliler, Zekeriyaköy Uskumru Mahallesi'nde araçlarıyla birlikte yakalandı.



 



kaynak:hürriyet








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