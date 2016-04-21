

Meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davası başladı. Öz'ün katılmadığı duruşmaya, Öz'ü temsilen herhangi bir avukat da katılmadı. Mahkeme, kimsenin gelmediği duruşmayı, "Sanığın yurt dışına çıkış yaptığı ve hakkında başka mahkemelerce yakalama emirlerinin çıkartıldığı görülmekle sanığın yakalanmasının ve iadesinin beklenmesine" kararını vererek duruşmayı erteledi.







5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR







Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zekeriya Öz'ün malvarlığı hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu başmüfettişleri tarafından inceleme başlatıldığı, 2009 – 2013 yılları arasında tespit edilen geliri ve gideri arasında 294 bin TL'lik orantısızlık bulunduğu, belirtilen tutarda kaynağı belli olmayan gider ve harcamalar bulunduğu belirtiliyor. İktisat ve banka konularında uzman bilirkişilere hazırlatılan raporda da Zekeriya Öz'ün kendi ve ailesinin 2009-2013 yılları arasında geliri ile gideri arasında 146 bin TL'lik orantısızlık bulunduğu kaydedilen iddianamede, bu rapora göre Öz'ün 146 bin TL'lik kaynağı belli olmayan mal edindiği bilgisine yer veriliyor. İddianamede Öz için, "Haksız mal edinme" suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.