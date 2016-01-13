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ZEKERİYA ÖZ'E KÖTÜ HABER...


ZEKERİYA ÖZ'E KÖTÜ HABER...
Tarih : 13 Ocak 2016, 15:23
Puan Ver : Zekeriya Öz'e Kötü Haber...(8/10)9


Cumhuriyet savcıları Öz, Kara, Akkaş ve Yüzgeç ile hakim Karaçöl'ün  haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarına karar  veren HSYK 2. Dairesi, soruşturma sonunda bu kişileri meslekten ihraç  etmişti.

 

İhraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun, "Disiplin cezasının  uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile  mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte  görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir" hükmü gereğince  alınmıştı.

 

İhraç edilenlerin, bu karara ilişkin yeniden inceleme talepleri ise  HSYK 2. Dairesince reddedilmişti. Hakim ve savcılar, karara karşı Genel Kurul'a  itiraz etmişti.

 

HSYK Genel Kurulu da itirazları reddetti. Böylelikle meslekten ihraç  kararlarıyla ilgili itiraz süreçleri tamamlanmış oldu ve bu kişilerin meslekle  ilişikleri tümden kesildi.

 

Öz, Kara, Akkaş, Yüzgeç ve Karaçöl, HSYK'nın bu kararına karşı  Danıştay'da dava açabilecek.








Etiketler: Zekeriya  Öz  E  Kötü  Haber    haber

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