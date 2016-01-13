

Cumhuriyet savcıları Öz, Kara, Akkaş ve Yüzgeç ile hakim Karaçöl'ün haklarındaki soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarına karar veren HSYK 2. Dairesi, soruşturma sonunda bu kişileri meslekten ihraç etmişti.







İhraç kararı, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun, "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir" hükmü gereğince alınmıştı.







İhraç edilenlerin, bu karara ilişkin yeniden inceleme talepleri ise HSYK 2. Dairesince reddedilmişti. Hakim ve savcılar, karara karşı Genel Kurul'a itiraz etmişti.







HSYK Genel Kurulu da itirazları reddetti. Böylelikle meslekten ihraç kararlarıyla ilgili itiraz süreçleri tamamlanmış oldu ve bu kişilerin meslekle ilişikleri tümden kesildi.







Öz, Kara, Akkaş, Yüzgeç ve Karaçöl, HSYK'nın bu kararına karşı Danıştay'da dava açabilecek.