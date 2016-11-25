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ZEKAİ PAŞA, HALİSDEMİR İÇİN DİNLENECEK


ZEKAİ PAŞA, HALİSDEMİR İÇİN DİNLENECEK
Tarih : 25 Kasım 2016, 09:29
Puan Ver : Zekai Paşa, Halisdemir İçin Dinlenecek(6/10)6


Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci Semih Terzi'yi vuran Ömer Halisdemir'in cuntacılar tarafından şehit edilmesiyle ilgili Gölbaşı Savcılığı'nın Ankara Başsavcılığı'na gönderdiği fezlekenin detayları ortaya çıktı.

 

10-12 GÜN İÇİNDE GELECEK

 

Halisdemir'i vuran ilk kurşunu sıkan cuntacı Fatih Şahin ile can çekiştiği sırada iki el daha ateş ederek şehit eden Mihrali Atmaca, fezlekenin bir numaralı şüphelileri olarak yer aldı. Başsavcılık, dava açmadan önce Özel Kuvvetler Komutanı Korgenaral Zekai Aksakallı'yı da müşteki olarak ifadeye çağırdı. Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yöneten Aksakallı'nın Suriye'de görevde olduğunu belirttiği ve 10-12 gün içerisinde ifade vermeye geleceğini bildirdiği kaydedildi. O gece cuntacıların elinden kurtulan Aksakallı'ya; yaşadıkları, Halisdemir'e verdiği talimat ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasının sorulacağı ifade edildi.

 

60 SAYFALIK İDDİANAME

 

18 şüphelinin yer aldığı dosyaya, Aksakallı'nın Halisdemir'e “Semih Terzi vatan hainidir. Onu, karargaha girmeden öldür” dediği ifadeler de girdi. İddianamenin yaklaşık 60 sayfa olması bekleniyor.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Zekai  Paşa  Halisdemir  İçin  Dinlenecek    haber

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