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Zekai Aksakallı İstifa İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu: Kırgınlık, Küslük Olamaz

ZEKAİ AKSAKALLI İSTİFA İDDİALARININ ARDINDAN İLK KEZ KONUŞTU: KIRGINLIK, KÜSLÜK OLAMAZ

"İstifa" söylentilerinin ardından ilk kez konuşan Korgeneral Zekai Aksakallı, "Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Görevi beğenmeme diye bir şey de olamaz." dedi.

Tarih : 25 Ağustos 2017, 08:40
Puan Ver : Zekai Aksakallı İstifa İddialarının Ardından İlk Kez Konuştu: Kırgınlık, Küslük Olamaz(6/10)2

Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, "istifa" söylentilerinin ardından konuştu. Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Korgeneral Zekai Aksakallı, "Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz" dedi.

"KIRGINLIK KÜSLÜK DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"

Korgeneral Zekai Aksakallı, atamasına ilişkin şunları söyledi:

"Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz. Nerede görev verilirse oraya gider, onurunla, şerefinle görevini yaparsın. Teğmen olarak göreve başladığımız günden beri bunun böyle olduğunu her asker bilir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok."

"İSTİFA DEĞİL, KIRGINLIK"

Öztürk, yazısında, "Komutanların görev yerinin değişmesinden sonra Zekai Aksakallı'nın da istifa ettiği söylentileri yayıldı. Ancak olayı araştırdığımda istifa değil ama bir kırgınlık olduğunu, nedeninin tuğgeneral rütbesindeki 2 ve 3 tugay komutanlarının da başka birliklere kaydırılması nedeniyle bir boşluk yaşanmaması için duyarlılıktan kaynaklandığını öğrendim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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