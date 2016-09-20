ZEHRA, HÜLYA AVŞAR'I HIÇKIRIKLARA BOĞDU!
“Aklınızda Kalmasın” programına telefonla katılan Hülya Avşar, kızı Zehra için hıçkırıklarla ağladığını söyledi.
Elif Güvendik, Helin Avşar ve Tayyar Işıksaçan'ın sunduğu “Aklınızda Kalmasın” programına telefonla katılan Hülya Avşar, kızı Zehra için hıçkırıklarla ağladığını söyledi.
Hülya Avşar “Kızım Zehra'nın Londra'da okuyacak olması üzerine çok heyecanlıyım. spor yaparken hıçkırıklara boğuldum ve ağlayarak attım üzerimden yaşadığım birikimi. Kızım Zehra'nın büyümüş olduğunu, evden ayrılacağını kabul etmek garip bir duygu” ifadelerini kullandı!
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