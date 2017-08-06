Son dönemlerde her yaptığı olay olan Zehra Çilingiroğlu kötü giden Londra'daki okulunu "Yasin'i özlüyorum" diye bırakınca annesi kızmıştı.

BİR YILDIR FÖRT EDİYORLAR

Posta'dan Eylem İpek'in haberine göre, Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra, Akkanat Holding'in ortağı Yasin Akkanat ile bir yıldır flört ediyor. Zehra zaten kötü giden Londra'daki okulunu "Yasin'i özlüyorum" diye bırakınca annesi kızmıştı.

AİLESİ ONAY VERDİ

Zehra'nın üniversite eğitimine İstanbul'da devam etmesi aile içinde olumlu karşılanmış. Hülya Avşar, Zehra ile Yasin'in aşkına artık tepki göstermiyormuş.

Kaynak: haberinburada