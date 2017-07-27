ZEHİRLİ KOBRALARI YİYECEK TENEKELERİNDE SAKLAYAN KAÇAKÇI YAKALANDI
Sadece bir ısırıkla 20 insanı öldürebilecek zehre sahip kral kobralarını teneke kutularda kaçıran zanlı, Los Angeles'ta gümrük yetkilileri tarafından yakalandı.
Los Angeles'ta, 3 zehirli kobrayı gevrek tenekelerinde saklayarak gizlice ülkeye sokan kaçakçı, gümrük yetkilileri tarafından yakalandı. 60 santim uzunluğunda olan bu aşırı zehirli sürüngenlerle birlikte, yumuşak kabuklu Çin albinosu türünden 3 kaplumbağa da ele geçirildi.
HONG KONG'A DA KAÇAK PAKET YOLLAMIŞ
Rodrigo Franco, yasa dışı yollarla ABD'ye soktuğu paket sebebiyle, gümrük yetkilileri tarafından tutuklandı. Zanlının, aynı gün içinde, 6 kaplumbağanın bulunduğu bir kutuyu Hong Kong'a postaladığı iddia ediliyor. Franco, mahkeme tarafından suçlu bulunduğu takdirde en fazla 20 yıllık bir hapis cezasına çarptırılacak.
BİR ISIRIKLA 20 İNSANI ÖLDÜREBİLECEK GÜCE SAHİP
Uzunluğu 6 metreye kadar ulaşabilen kral kobra, Güneydoğu Asya'da bulunan oldukça zehirli bir yılan türü. Bu yılanın, bir ısırığıyla 20 insanı yarım saat içinde öldürebilecek zehre sahip olduğu biliniyor.
( Kaynak: news.sky.com )
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Parktaki Bir Yanlış Anlaşılma, Hayatını Kabusa Çevirdi
- Sakarya'daki Uyuşturucunun İzini Süren İstanbul Polisi, Ormancı Kılığına Girmiş
- Şehidin 7.5 Aylık Hamile Eşi, Paylaşımıyla Yürekleri Dağladı
- İbb'den Vatandaşlara Yağış Uyarısı: Sel Ve Su Baskınlarına Dikkat!
- Ünlü Turizm Merkezinin Plajında İsyan Ettiren Görüntü!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 50 Yaşındaki Mankeni Görenler Onu 20'li Yaşlarında Sanıyor
- Bakıcısının Boğulduğunu Sanan Vefalı Fil, Can Borcunu Ona Böyle Ödedi
- Trump'ın New York Çizimi 9 Bin Dolardan Açık Arttırmaya Çıkacak
- Eroin Bağımlısı Çift, Bağımlı Olarak Doğan Bebeklerine Eroin Verdikleri İçin Tutuklandı
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar