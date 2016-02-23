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'zehirli ayakkabılar'a 10'ar yıla kadar hapis istemi!

'ZEHİRLİ AYAKKABILAR'A 10'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ!

Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verilmesine rağmen piyasaya sürülen ayakkabılarla ilgili soruşturma tamamlandı. Ayakkabı firmasının sahibininde aralarında bulunduğu 10 kişiye 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarih : 23 Şubat 2016, 16:39
Puan Ver : 'zehirli Ayakkabılar'a 10'ar Yıla Kadar Hapis İstemi!(5/10)2


Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle imhasına karar verilmesine rağmen piyasaya sürülen ayakkabılarla ilgili soruşturma tamamlandı. Ayakkabı firmasının sahibi ve ayakkabıların bulunduğu antreponun sorumlusunun da aralarında bulunduğu 10 kişiye 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



İTHALİ UYGUNSUZ BULUNDU



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafıdan hazırlanan iddianamede, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırma sonucunda, Erenköy Gümrük Müdürlüğü'nün denetiminde bulunan bir antrepoda muhafaza edilen bir ayakkabı firmasına ait ithali uygunsuz bulunan 1875 kutu ayakkabı cinsi eşyanın 2014 yılının Ekim ayında imhasına karar verildiği anlatıldı. Firmanın talebi üzerine imha komisyonu oluşturulduğu belirtilen iddianamede, söz konusu ayakkabıların imha edilmek üzere İzmit'teki İZAYDAŞ A.Ş'ye ait tesislerine götürüldüğü ifade edildi.








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