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zehirleyene hapis cezası yolda

ZEHİRLEYENE HAPİS CEZASI YOLDA

Hayvan hakları konusunda yeni bir yasa taslağı hazırlandı. Başbakanlığa gönderilen taslağa göre yunus parklarının kurulması yasaklanacak, sokak hayvanlarını zehirleyene de hapis cezası gelecek.

Tarih : 24 Nisan 2017, 14:08
Puan Ver : Zehirleyene Hapis Cezası Yolda(9/10)11


Hayvan hakları konusunda yeni bir yasa taslağı hazırlandı. Başbakanlığa gönderilen taslağa göre yunus parklarının kurulması yasaklanacak, sokak hayvanlarını zehirleyene de hapis cezası gelecek. Ayrıca Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Fila Brasileiro ve Dogo Argentino olmak üzere 4 köpek türünü ağızlıksız ve tasmasız gezdirmeme şartı getirilecek.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hayvan hakları temsilcileri ile yaptığı görüşmeler sonrasında hayvan hakları konusunda yeni bir yasa taslağı hazırladı. Hayvan Hakları Dayanışma Platformu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklikler içeren taslağın hayvanlara zarar vereceğini savundu.



Konuyu bazı hayvan hakları temsilcileriyle görüştüklerini anlatan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ise taslağın kısırlaştırma zorunluluğunu ortadan kaldırmadığını, aksine tüm sokak hayvanlarının kısırlaştırılacağını söyledi. Taş şöyle devam etti:

"Kanun çıkarsa nüfusu 100 binin üzerindeki ilçelere hayvan bakımevi yapılmasını zorunlu hale getiriyoruz. Nüfusu 100 binin altındaki ilçelerden de sokak hayvanları bu bakımevlerine getirilecek. Hayvanları kasten öldürmek, ölmüş ya da öldürülmüş hayvanları gıda amaçlı piyasaya sürmek, hayvan dövüştürmek fiillerine de hapis cezası geliyor. Petshop'larda akvaryum balıkları, kuş türleri hariç hayvan bulundurulması yasaklanacak. Hayvanat bahçesi kurma yetkisi bu kanunla bize verilecek. Yunus parklarının kurulması ve işletilmesi yasaklanacak.”



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Zehirleyene  Hapis  Cezası  Yolda    haber

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