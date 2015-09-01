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ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON, 24 GÖZALTI !


ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON, 24 GÖZALTI !
Tarih : 01 Eylül 2015, 13:29
Puan Ver : Zehir Tacirlerine Operasyon, 24 Gözaltı !(9/10)9


Şüphelilerden 20 yaşındaki M.F.Ç. sağlk kontrolü çıkışında kendisine görüntüleyen gazetecilere "Çekin, çekin. İbret olsun herkese çekin" sözleri dikkat çekti.



Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı 'Narkotim' ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen çeteyi 6 ay boyunca takip etti.



Teknik ve fiziki takip ardından şafak vakti operasyon düzenleyen polis, merkez Karatay İlçesi'ndeki Tatlıcak ve Yenimahalle'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.



27 kişiye yönelik yapılan operasyonda, 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.








Etiketler: Zehir  Tacirlerine  Operasyon  24  Gözaltı      haber

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