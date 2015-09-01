

Şüphelilerden 20 yaşındaki M.F.Ç. sağlk kontrolü çıkışında kendisine görüntüleyen gazetecilere "Çekin, çekin. İbret olsun herkese çekin" sözleri dikkat çekti.







Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı 'Narkotim' ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen çeteyi 6 ay boyunca takip etti.







Teknik ve fiziki takip ardından şafak vakti operasyon düzenleyen polis, merkez Karatay İlçesi'ndeki Tatlıcak ve Yenimahalle'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.







27 kişiye yönelik yapılan operasyonda, 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.