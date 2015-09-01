ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON, 24 GÖZALTI !
Şüphelilerden 20 yaşındaki M.F.Ç. sağlk kontrolü çıkışında kendisine görüntüleyen gazetecilere "Çekin, çekin. İbret olsun herkese çekin" sözleri dikkat çekti.
Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı 'Narkotim' ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen çeteyi 6 ay boyunca takip etti.
Teknik ve fiziki takip ardından şafak vakti operasyon düzenleyen polis, merkez Karatay İlçesi'ndeki Tatlıcak ve Yenimahalle'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
27 kişiye yönelik yapılan operasyonda, 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar