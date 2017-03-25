ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ...
Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri birçok hastalık gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor.
Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına neden oluyor.
Burun, sinüsler, farenks, larenks veya bronşlar gibi üst solunum yollarını ilgilendiren bu akut enfeksiyonlar, iş ve okul günü kayıplarının da en yaygın nedenini oluşturuyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Emre Üstündağ, çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ise uyarılarda bulunuyor.
kaynak:sabah
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