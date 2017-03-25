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zayıflayan bağışıklık sistemi...

ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ...

Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı değişimleri birçok hastalık gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına da zemin oluşturuyor.

Tarih : 25 Mart 2017, 11:04
Puan Ver : Zayıflayan Bağışıklık Sistemi...(6/10)4


 Zayıflayan bağışıklık sistemiyle birlikte vücut direncinin düşmesi bu dönemlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanmasına neden oluyor.



Burun, sinüsler, farenks, larenks veya bronşlar gibi üst solunum yollarını ilgilendiren bu akut enfeksiyonlar, iş ve okul günü kayıplarının da en yaygın nedenini oluşturuyor. KBB Uzmanı Prof. Dr. Emre Üstündağ, çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ise uyarılarda bulunuyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Zayıflayan  Bağışıklık  Sistemi    haber

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