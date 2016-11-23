ZAYIFLATAN AYRAN TARİFİ
Bu ayranı hem için, hem zayıflayın...İşte zayıflatan ayran tarifi...
Zayıflatan ayran tarifi
Malzemeler:
2 kaşık az yağlı yoğurt
1 su bardağı su
2 dal kıyılmış dereotu
1 tatlı kaşığı nane
2 dal maydanoz
1 adet salatalık
Hazırlanışı:
Rondonun içerisine yoğurdu, 4'e bölünmüş salatalığı, suyu, naneyi, maydanozu ve dereotunu koyup çırpın.
kaynak:sonhaber
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