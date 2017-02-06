

İlk bölümü önce ye ve biraz ara ver, aradan geçen sürede, tok olduğunu ve diğer kalan yemeği istemediğini göreceksin.



MARKET ALIŞVERİŞLERİNİ NAKİT ÖDE



Market alışverişi esnasında, kasaya gitmeden önce tüm reyonları geziyor ve canın ne istiyorsa sepete dolduruyorsan, bu duruma bir engel koymalısın.