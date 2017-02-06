ZAYIFLAMAK İSTİYORSANIZ, EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE BUNU YAPIN!
Bu önerilerle kısa sürede hem sağlıklı olacak hem kilo vereceksiniz...
YARIM PORSİYON
Her zaman yediğin ölçüdeki porsiyonu ikiye böl.
İlk bölümü önce ye ve biraz ara ver, aradan geçen sürede, tok olduğunu ve diğer kalan yemeği istemediğini göreceksin.
MARKET ALIŞVERİŞLERİNİ NAKİT ÖDE
Market alışverişi esnasında, kasaya gitmeden önce tüm reyonları geziyor ve canın ne istiyorsa sepete dolduruyorsan, bu duruma bir engel koymalısın.
Kendini abur cubur almaktan alıkoyamıyorsan evden çıkmadan yanına kredi kartı değil nakit para al. Böylece fazladan ve gereksiz şeyler almadan eve dönmüş olursun.
EVDE YEMEK YAP
Daha sağlıklı beslenmek ve kilo almanın önüne geçmek için yemeklerini evde pişir.
ŞEKER YEME
Diyet yaptığın dönemde şekeri tamamen hayatından çıkarmalısın.
Satın aldığın soslar, dondurulmuş yiyecekler, ekmekler ve bunun gibi pek çok gıdanın içerisinde gizli şeker bulunur. Bu yüzden yiyecekleri satın almadan önce mutlaka içindekileri oku.
Şekeri yalnızca diyet yaptığın dönemde değil, tüm beslenme düzeninde sıfıra indir.
BOL BOL SU İÇ
Yapılan araştırmalara göre yüksek miktarda su içen kişilerin, içmeyenlere göre daha hızlı kilo verdiği ortaya çıkmış.
UYKU SAATLERİNİ DÜZENE SOK
Az uyumak kilo vermeyi olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre yeteri kadar uyumayan kişiler, yemek yemeye ve kilo daha çok meyilli oluyorlar.
TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKET
Zayıflama dönemindeyken paketlenmiş gıdaları ve hazır yiyecekleri beslenme listenden kesinlikle çıkar.
SÜT İÇ
Kalsiyumun kilo vermedeki önemli etkisini biliyor muydun? Yapılan araştırmalarda, yarım yağlı süt ve süt ürünlerinin kilo vermeyi hızlandırığı ortaya çıkmış.
kaynak:habertürk
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