19 İlde Daeş Operasyonu!
Meteoroloji Uyardı: Kar Yeniden Geliyor!
Konya'da Zincirleme Kaza! Yaralılar Var
Facebook, Kendi Tv Uygulaması İle Yeni Bir Atılım Yapacak
İphone 6S Bu Sefer Florida'da Patladı
Twitter , Trump'a Karşı 1,6 Milyon Dolar Bağışladı
Facebook'dan Arkadaşlarınıza Özel Uygulama
Injustice 2 ‘Den Yeni Bilgiler Geldi
Samsung S8 ‘E Az Kaldı
Facebook'un Fotoğraf Arama Motoru Nesneleri Tanıyor
Heyecanınızı Anlıyorum Ama...
İşte İstanbul Autoshow 2017'ye Katılan Markalar
Büyükanneye Maaş Bu Hafta İmzalanıyor!
Podolski Mete Kalkavan'a Patladı: Türkiye Gördü!
Zayıflamak İstiyorsanız, Evden Çıkmadan Önce Bunu Yapın!
Fransız Askerler Silahlarını Çaldırdı!
Kerimcan Gençleri Coşturdu!
5.3 Büyüklüğündeki Deprem Korkuttu
Sağlık Bakanı Açıkladı! Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor...
Ege'de Kaçak Taşıyan Bot Battı: 1 Ölü

zayıflamak istiyorsanız, evden çıkmadan önce bunu yapın!

ZAYIFLAMAK İSTİYORSANIZ, EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE BUNU YAPIN!

Bu önerilerle kısa sürede hem sağlıklı olacak hem kilo vereceksiniz...

Tarih : 06 Şubat 2017, 09:01
Puan Ver : Zayıflamak İstiyorsanız, Evden Çıkmadan Önce Bunu Yapın!(8/10)9



YARIM PORSİYON



Her zaman yediğin ölçüdeki porsiyonu ikiye böl.




İlk bölümü önce ye ve biraz ara ver, aradan geçen sürede, tok olduğunu ve diğer kalan yemeği istemediğini göreceksin.




MARKET ALIŞVERİŞLERİNİ NAKİT ÖDE



Market alışverişi esnasında, kasaya gitmeden önce tüm reyonları geziyor ve canın ne istiyorsa sepete dolduruyorsan, bu duruma bir engel koymalısın.




Kendini abur cubur almaktan alıkoyamıyorsan evden çıkmadan yanına kredi kartı değil nakit para al. Böylece fazladan ve gereksiz şeyler almadan eve dönmüş olursun.




EVDE YEMEK YAP



Daha sağlıklı beslenmek ve kilo almanın önüne geçmek için yemeklerini evde pişir.




ŞEKER YEME



Diyet yaptığın dönemde şekeri tamamen hayatından çıkarmalısın.




Satın aldığın soslar, dondurulmuş yiyecekler, ekmekler ve bunun gibi pek çok gıdanın içerisinde gizli şeker bulunur. Bu yüzden yiyecekleri satın almadan önce mutlaka içindekileri oku.




Şekeri yalnızca diyet yaptığın dönemde değil, tüm beslenme düzeninde sıfıra indir.




BOL BOL SU İÇ



Yapılan araştırmalara göre yüksek miktarda su içen kişilerin, içmeyenlere göre daha hızlı kilo verdiği ortaya çıkmış.




UYKU SAATLERİNİ DÜZENE SOK



Az uyumak kilo vermeyi olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre yeteri kadar uyumayan kişiler, yemek yemeye ve kilo daha çok meyilli oluyorlar.




TAZE SEBZE VE MEYVE TÜKET



Zayıflama dönemindeyken paketlenmiş gıdaları ve hazır yiyecekleri beslenme listenden kesinlikle çıkar.




SÜT İÇ



Kalsiyumun kilo vermedeki önemli etkisini biliyor muydun? Yapılan araştırmalarda, yarım yağlı süt ve süt ürünlerinin kilo vermeyi hızlandırığı ortaya çıkmış.



 



kaynak:habertürk




















Etiketler: Zayıflamak  İstiyorsanız  Evden  Çıkmadan  Önce  Bunu  Yapın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER