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zayıflamak için içtiği çay yüzünden komalık oldu !

ZAYIFLAMAK İÇİN İÇTİĞİ ÇAY YÜZÜNDEN KOMALIK OLDU !

Konya'da zayıflamak amacıyla 15 gün kullandığı çay nedeniyle komaya giren hemşirelik öğrencisi Seda Nur Çalışkan, karaciğer nakliyle yaşama tutundu

Tarih : 22 Haziran 2015, 11:37
Puan Ver : Zayıflamak İçin İçtiği Çay Yüzünden Komalık Oldu !(7/10)8


Konya'da "ünlüler de kullanıyor"  düşüncesiyle zayıflamak için internet üzerinden satın aldığı çay nedeniyle  karaciğer komasına giren Seda Nur Çalışkan, organ nakliyle yaşama döndü.








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