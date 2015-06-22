ZAYIFLAMAK İÇİN İÇTİĞİ ÇAY YÜZÜNDEN KOMALIK OLDU !
Konya'da zayıflamak amacıyla 15 gün kullandığı çay nedeniyle komaya giren hemşirelik öğrencisi Seda Nur Çalışkan, karaciğer nakliyle yaşama tutundu
Konya'da "ünlüler de kullanıyor" düşüncesiyle zayıflamak için internet üzerinden satın aldığı çay nedeniyle karaciğer komasına giren Seda Nur Çalışkan, organ nakliyle yaşama döndü.
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