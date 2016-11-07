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zayıflama hapının zararları

ZAYIFLAMA HAPININ ZARARLARI

Kilo probleminizden dolayı zayıflama haplarını kullanmakla kullanmamak arasında kalmışsanız eğer tam size göre bir konuya değiniyorum. Son yıllarda popüler olan zayıflama hapları neredeyse her gün gündemimizde.

Tarih : 07 Kasım 2016, 17:10
Puan Ver : Zayıflama Hapının Zararları(9/10)9


Kilo probleminizden dolayı zayıflama haplarını kullanmakla kullanmamak arasında kalmışsanız eğer tam size göre bir konuya değiniyorum. Son yıllarda popüler olan zayıflama hapları neredeyse her gün gündemimizde. Bana sorarsanız kullanmayalım derim. Ama eğer kullanacaksanız gelin zararları neler birlikte bakalım.



İlk olarak içimizde şeker, tansiyon ve kalp hastaları varsa çok çok dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vücudunuzun inanılmaz şekilde dengesini bozması sizde ölüme bile sebebiyet verebiliyor. Ve bu haplarla verdiğiniz kiloları kısa zamanda geri alabileceğinizden emin olun .



Özellikle internette satılan birçok hap ‘merdiven altı' şeklinde ifade ediliyor. Doktorunuzdan habersiz hiçbir şekilde bu hapları kullanmanız tavsiye edilmiyor. Bu hapların içinde ne gibi kimyasallar olduğu bilinmediği için bilinç kaybına da sebep olabiliyor.



Eğer düzensiz kullanıyorsanız karın ağrıları, mide bozuklukları ve metabolizma bozuklukları görülür. Bu gibi durumlarda ilacınızla birlikte bir doktora gitmeniz sizin için önemlidir.








Etiketler: Zayıflama  Hapının  Zararları    haber

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