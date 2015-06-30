

Mamamia.com.au'nun haberine göre 26 yaşındaki Naomi ve erkek arkadaşı 2 yıldır birlikteydi ve iki ayrı kira ödememek için aynı eve taşındılar. Pek çok kişinin kullandığı bir zayıflama çayını 6 aydır kullanan ve kilo vermek isteyen Naomi'nin hayatında bir anda beklenmedik bir gelişme yaşandı.



Doğum kontrol hapı kullanmasına rağmen hamile olduğunu öğrenince şok olan Naomi, zayıflama çayının yan etkilerini araştırdığında bu tür çayların doğum kontrol ilaçlarını etkisiz bırakabileceğini öğrendi.







Kendisi gibi başkalarının da olduğunu öğrenen Naomi,bu kadar önemli bir bilginin çay paketinin üzerinde neden yazmadığı konusunda olduça kızgın.