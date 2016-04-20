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zarrab'ın new york yolu iyice uzadı

ZARRAB'IN NEW YORK YOLU İYİCE UZADI

Reza Zarrab'ın, yargılanmak üzere New York'a getirilme yolculuğu beklenenden uzun sürmeye başladı.

Tarih : 20 Nisan 2016, 09:34
Puan Ver : Zarrab'ın New York Yolu İyice Uzadı(5/10)2


İran'a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme, banka sahteciliği yapma ve kara para aklama suçlamaları ile, ABD'nin Miami kenti havalimanından ülkeye giriş yapmak isterken gözaltına alındıktan sonra, çıkarıldığı mahkemede tutuklanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab'ın, yargılanmak üzere New York'a getirilme yolculuğu beklenenden uzun sürmeye başladı.



Hakkındaki iddianameyi New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara başlattığı için, New York'ta yargı karşısına çıkacak olan Zarrab, ABD'nin Güney ucunda bulunan Miami Federal Cezaevi'nde geçirdiği birkaç günün ardından, Florida'da Tallahassee Federal Cezaevi'ne, oradan da Georgia eyaletinde Atlanta Federal Cezaevi'ne nakledildi.



Reza Zarrab'ın ABD'deki tutukluluk serüveni otobüs yolculuğu ile değişik kentlerdeki cezaevleri arasına sıkıştı.



OKLAHOMA CITY FEDERAL CEZAEVİ'NDE



Amerikalı muhafızların yanı sıra, yargılanmak üzere New York'a getirilmesi gereken başka tutuklularla otobüsle yolculuk yapan Zarrab, Atlanta Federal Cezaevi'nde geçirdiği 6 geceden sonra, Oklahoma City Federal Cezaevi'ne götürüldü. Ancak Atlanta'dan 1220 kilometre olan New York mesafesi, Zarrab'ın Oklahoma City'ye götürülmesi ile birlikte 2333 kilometreye çıktı.








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