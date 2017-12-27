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Zarrab'ın, Bodrum'daki milyonlarca euroluk yatlarına el konuldu

ZARRAB'IN, BODRUM'DAKİ MİLYONLARCA EUROLUK YATLARINA EL KONULDU

ABD'de süren davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab'ın, Bodrum'da bulunan iki yelkenli lüks yatına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

Tarih : 27 Aralık 2017, 21:00
Puan Ver : Zarrab'ın, Bodrum'daki Milyonlarca Euroluk Yatlarına El Konuldu(8/10)4

ABD'nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye'deki tüm varlıklarına el konulan Reza Zarrab'ın Bodrum'da bulunan iki yelkenli lüks yatına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.

BİR TANESİ 7 MİLYON EURO

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. Zarrab'ın Bodrum'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon euro değerindeki 42 metrelik lüks teknesine ve 12 metre uzunluğundaki "Banio" isimli teknesine el konulduğu öğrenildi. Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen yatlarla ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından "60 years" ve "Banio" isimli lüks yatlara el konuldu. Uzun süredir tersanede bekletilen yatların üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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