'ZARRAB'IN AVUKAT ÜCRETİNİ KİM ÖDÜYOR'
Mahkemenin itirazı üzerine salı günü gerçekleştirilen toplantıda, 24 Nisan tarihinde ‘çıkar çatışması' oturumunun yapılmasına karar verilmişti. Oturum kararını veren New York Güney Bölge Mahkemesi Hakimi Berman, Zarrab'ın avukatlarına 18 Nisan'a kadar cevaplanması istemiyle sorular yöneltti.
Hakim Berman, dün yayınladığı yazılı kararında, Giuliani ve Mukasey'in davadaki rollerinin ne olduğunu, bağlı oldukları hukuk firmalarıyla olan kontratların kopyalarını, bu firmaların Zarrab'ın kurbanı olduğu ileri sürülen Chase, Citibank, Standard Chattered, UBS, Wells Fargo, Bank Of America ve Deutche Bank gibi bankaları nasıl temsil ettiği ve bu bankaların davayla ilgili aldıkları tedbirlerin neler olduğu bilgilerini talep etti. Berman ayrıca, Greenberg Traurig firmasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Rudy Giuliani'nin dahil olduğu avukatlık sözleşmelerinin birer kopyasıyla, Zarrab'ın avukat ücretlerini ödeyen kişi veya kurumların bilgilerinin, 18 Nisan tarihine kadar mahkemeye bildirilmesini istedi.
Hakim ayrıca, “Davanın bütünlüğü açısından firmanın propaganda faaliyetlerinin FARA yasası (Yabancı Uyruklu Ajan Yasası) gereğince ABD Adalet Bakanlığı'na beyan edilmesi gerekiyor” dedi.
kaynak:hürriyet
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