

İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, hukuk fakültesinden mezun olan öğrencilere yaptığı konuşmada kendi hayat hikayesinden örnekler verdi. New Jersey'de Seton Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin diploma törenine konuşmacı olarak katılan Bharara, babasının 76 yıl önce İngiliz sömürgesi olan bir bölgede doğduğunu ve daha sonra ABD'ye geldiğini anlattı.



Babasının, annesi, kardeşi ve kendisiyle birlikte 40 yıl önce ABD'ye yerleştiğine değinen Bharara, 'Şu an karşınızda konuşan kişinin ana dili İngilizce bile değil. Ama şimdi dünyanın finans merkezi olan bir yerde federal kolluk kuvvetlerinin başında görev yapıyor dedi.