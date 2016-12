ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) New York'ta görülen davasında Başsavcı Preet Bharara'nın iddiaları damga vurdu. Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman'ın mahkemeye sunduğu kefalet başvurusuna itiraz eden başsavcı Bharara, "Zarrab Türkiye'ye kaçarsa geri iadesi mümkün değil, rüşvetle işini görür" dedi. Başsavcı Bharara, Zarrab'ın kefalet başvurusuna neden itiraz ettiklerini davaya bakan yargıç Richard Berman'a sunduğu 29 sayfadan oluşan müzekkeresinde kanıtlarla açıkladı. Zarrab'ın 19 Mart 2016'da Miami'ye ailesi ve çalışanları ile birlikte giriş yaparken gümrüğe verdiği bilgide yanında 103 bin dolar nakit para getirdiğini beyan ettiği belirtildi. FBI'ın kendisini tutuklamasından sonra Zarrab'ın üzerinin arandığını ve bir iPhone ile bir çok şeyin bulunduğu kaydediliyor. Zarrab'ın sorgulamasında sadece Türk pasaportu bulunduğunu, son 10 yılda Londra, Avrupa, Çin, Singapur ve Tayland'a seyahat ettiğini, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Mısır ve Lübnan'a yaptığı seyahatleri beyan etmeyerek yalan söylediği, kendisine ait İran ve Makedonya pasaportları ile nerelere seyahat ettiğininin bilinmediği belirtildi.







ZARRAB'IN VARLIĞI







Zarrab'ın ön sorgulaması sırasında, altın ticareti, mobilya işi ve dükkan kira geliri olarak yılda 720 bin dolar kazandığını beyan ettiği, ancak bu rakamın kendisine ait büyük holdingleri, özel uçağı, 17 otomobili ve yatları olduğundan eksik ve yanlış olduğu kaydedildi. Buna örnek olarak Zarrab'ın 19 Nisan 2014 tarihinde konuk olduğu A-Haber'de yayınlanan 'Yaz Boz' isimli programda yaptığı açıklamaları delil olarak gösterildi. Zarrab'ın röportajını kelimesi kelimesine baştan sonra mahkemeye delil olarak sunan Başsavcılık, Amerikan ambargosu empoze edilmeden önce bir dönem, günde bir ton altın ihracat ettiğini söylediği ve ayrıca programın Youtube'daki video linkini delil olarak gösterdi.







İADE EDİLMİYOR







Raporda ayrıca Zarrab'ın kefalet koşullarının suçlamaların özellikleri ve delillerin ağırlığı nedeniyle ciddi bir kaçma riski oluşturduğuna dikkat çekildi. Ayrıca son 10 yılda seyahat ettiği ülkelerin ismi sorulduğunda Zarrab'ın yalan söylediği, geçmişte giriş yaptığı ülkeler arasında ABD ile "Suçlu İade Anlaşması" bulunmayan ülkelerin de bulunmasına da yer verildi. Türkiye'nin ABD ile Suçlu İade Anlaşması bulunduğunu hatırlatan Bharara, buna rağmen Türkiye'nin vatandaşlarını iade etmediğini, ayrıca Türk savcının hazırladığı rapora dikkat çekerek, Zarrab'ın ABD'ye iade edilme ihtimalini görmediğini belirtti. Başsavcı, 17 Aralık soruşturma raporunu kaynak göstererek, "Türkiye, vatandaşının iadesine izin verse bile, raporda görüldüğü üzere, davalı yüksek mevkideki Türk yetkililere rüşvet vererek işini görüyor. Türk cezaevinden bile kurtuldu" dedi.







17 ARALIK İLE FBI KANITLARI TUTUYOR







BAŞSAVCI Preet Bharara'nın mahkemeye sunduğu belgeler üzerinde değerlendirme yapan ABD'deki Türk Ceza Avukatı Rıza Dağlı, Zarrab'ın kefalet başvurusunu başsavcının neden reddettiğini şöyle açıkladı: "Başsavcı, öncelikle 17 Aralık iddianamesinin doğru ve hatasız olduğuna inandığını kaydediyor. En önemlisi, Türk savcının hazırladığı 17 Aralık iddianamesi ile ilgili rapor ile FBI'ın ele geçirdiği elektronik posta kayıtları ve diğer kanıtlarla tutarlı olduğunu iddia ediyor." New York'un dışında New Jersey Federal Mahkemeleri'ne 9 yıl süreyle Başsavcı yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Brach/Eichler Hukuk Firması'nda ceza avukatı olarak çalışmaya başlayan Rıza Dağlı, Hürriyet'e yaptığı açıklamada ayrıca şunlara dikkat çekti: "Başsavcının kefalete razı olmaması için çok etken var. Birincisi çok zengin olduğu için kaçmasının kolay olacağını düşünüyor. Zarrab'ın Miami'deki ilk sorgulamasındaki ifadelerinin doğru olmadığını ve FBI'a yalan söylediğini tespit etmiş. Mal varlığını gerçeğinden çok daha daha az göstermiş, bazı ülkelere giriş yaptığını saklamış. Başsavcı, Zarrab'ın ABD ile iade anlaşması olmayan ülkelere kaçabileceğine dair inandırıcı kanıtlar sunmuş. Bizim için sürpriz olan bir şey yok. 17 Aralık iddianamesi bilenen bir şeydi. Mahkemeye sunulan kanıtlar içinde FBI'ın sorgulması yeni, ancak çok çarpıcı bir unsur yok." Dağlı, Zarrab hakkında Türkiye'deki siyasi yolsuzluk iddialarının da davaya kanıt olarak ilişitirilmesi ile Zarrab'ın Türkiye'deki siyasi figürlerle rüşvete dayalı bağlarını mahkemenin yargıcına gösterilerek, ABD'den kaçması durumunda geri iade edilmesini yine rüşvet yoluyla engelleyebileceğine dikkat çekilmiş.