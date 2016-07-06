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zarrab dünyanın en büyüklerinden biriyle anlaştı

ZARRAB DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN BİRİYLE ANLAŞTI

ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, kendisini savunması için dünyanın en büyük hukuk şirketlerinden biri olan Clifford Chance ile anlaştı.

Tarih : 06 Temmuz 2016, 11:16
Puan Ver : Zarrab Dünyanın En Büyüklerinden Biriyle Anlaştı(9/10)9


 New York'ta görülecek davalarda, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve İran'a karşı uygulanan ABD ambargosunu delme ile suçlanan Zarrab'ı ünlü İngiliz hukuk şirketi Clifford Chance savunacak.



Zarrab, savunma ekibine Clifford Chance şirketinin Washington bürosundan George D.Kleinfeld ile New York ofisinden Edward Casey O'Callaghan'ı da kattı. Kefalet talebinin hakim Richard Berman tarafından reddedilmesinin ardından harekete geçen Zarrab, geçtiğimiz hafta ABD eski Adalet Bakan Yardımcısı ve Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan Başsavcı Preet Bharara'nın üniversite arkadaşı Viet D.Dinh'i savunma ekibine dahil etmişti.



Zarrab'ın bugün duyurduğu yeni avukatlarından Edward Casey O'Callaghan, 1999-2008 yılları arasında New York Güney Bölgesi Başsavcılığı'nda savcı olarak görev yaptı. Görevinin son 3 yılında terörle mücadele birimi ile ilgili davalara bakan O'Callaghan, kara para aklama ve bankacılıkta yapılan sahtecilik konularında uzman olarak tanınıyor.



Şirketin Washington DC bürosunda görev yapan George D.Kleinfeld, Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) alanında uzman bir avukat olarak biliniyor. Zarrab, suçlandığı konularda kendini savunacak uzman avukatlarla anlaşmış oldu.








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