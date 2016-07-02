

New York'ta devam eden Reza Zarrab davasında, kendisini savunan ABD'nin önde gelen ceza avukatlarından Benjamin Brafman'a ek olarak, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara'nın üniversite yıllarından beri en yakın arkadaşı Amerikan Eski Adalet Bakan Yardımcısı Viet Dinh'i savunma avukatı olarak tuttu.



Dinh'in, Zarrab davasında savunma ekibinde yer alacağına dair resmi dilekçeleri de dava dosyasına girdi.







Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre Vietnam asıllı göçmen bir ailenin çocuğu olan Dinh ve Bharara üniversite yıllarından beri çok yakın iki arkadaş olarak biliniyor. Dinh, Zarrab'ın diğer avukatı Brafman ve ekibiyle birlikte çalışacak.



Zarrab davasında iki yakın arkadaşın birinin iddia makamında, diğerinin de savunma makamında bulunacak olması dava sürecini daha da ilginç bir hale getirdi.



ÜNİVERSİTEDE BAŞLAYAN DOSTLUK







Harvard Üniversitesinde birlikte okuyan ikili sabahlara kadar yaptıkları hukuk ve siyasi tartışmalarla tanınıyor. Demokrat Partili Bharara'nın aksine yakın arkadaşı Dinh karşıt görüşlü bir Cumhuriyetçi.



İkilinin yakın arkadaşlıklarının üniversite yıllarından beri sürdüğü halen devam ettiği ve ailecek görüştükleri biliniyor.







2001 yılında Başkan George W. Bush tarafından Adalet Bakanlığı Yardımcısı olarak atanan Dinh bu görevini 2003 yılına kadar sürdürdü. Dinh, Avusturalyalı medya patronu Rupert Murdock'un sahibi olduğu News Corp'ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.



DİNH: BHARARA EN YAKIN ARKADAŞIM







2012 yılında Time dergisinin dünyada en etkili yüz kişisi arasında gösterdiği Bharara'nın dergideki özgeçmiş ve tanıtım yazısı da Bharara'nın en yakın arkadaşı Dinh tarafından kaleme alınmış.



Dinh, en yakın arkadaşı Bharara için Time dergisinde kaleme aldığı yazıda “Üniversiteye başladığım ilk günden beri en yakın arkadaşım” diye söz ediyor.







Bharara'nın yönettiği New York Güney Bölgesi Savcılığı'nın başarılarında övgüyle söz ediyor. Din, Bharara için“Onun başarılarıyla yaşadığım sürece gurur duyacağım. O bir kahraman. Doğruları arayan gerçek bir hukuk adamı” diyor.







Cumhuriyetçilerin seçimleri kazanması halinde Dinh'in yeniden üst düzey bir göreve getirilmesi bekleniyor.