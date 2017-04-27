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zara'lı edho, sosyal medyayı salladı

ZARA'LI EDHO, SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Şarkıcı Zara'nın, 'Tipi'nin sevgilisi 'Gönül' karakteriyle kadrosuna dahil olduğu ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, reytinglere ve sosyal medyaya damgasını vurdu.

Tarih : 27 Nisan 2017, 12:09
Puan Ver : Zara'lı Edho, Sosyal Medyayı Salladı(9/10)6


Zara'nın ‘Gönül Dağı' türküsünü seslendirdiği sahnede, üzerindeki pardesüyü çıkarmamasıyla bilinen 'Tipi' karakteri, Gönül'ü görünce ilk kez üstünü çıkardı.



Türküyü dinlerken gözyaşı döken 'Tipi'nin, iyi olup olmadığını soran 'İlyas'a, "Gönül dağım yıkılı İlyas" şeklindeki cevabı dikkati çekti.



Reytinglerde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, Twitter'da Trending Topics (en çok konuşulanlar) listesine girdi. Zara, seslendirdiği türkünün yanı sıra oyunculuk performansıyla da izleyenlerden tam not aldı.



 



 



kaynak:milliyet








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