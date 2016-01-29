

Sosyal Güvenlik Kurumunda geçtiğimiz aralık ayında otomatik icra programı yapıldı. Yapılan program ile bir çok kayıt icra havuzuna atıldı. Bu icra havuzundan belli işlemler tebliğ çıkarıldı ve 800 bine yakın ödeme emri tebliğe çıkartılmadı. Sosyal Güvenlik Kurumunun ülke çapında 8 milyar Türk Lirası alacağı bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu alacağını 1 milyon 500 bin işverene ödeme emri göndererek karşılamak istiyor. Önümüzde ki günlerde SGK prim ödemelerinizi ödememişseniz sizlere de Sosyal Güvenlik kurumundan bir ödeme emri gelebilir.



Daha önce ki ödeme emirleri ile beraber 4 milyon 500 bin ödeme emri var. Ayrıca 2 milyar 500 milyon alacağı var. Sosyal Güvenlik Kurumunun alacak listesinin başında Kültür Başkenti İstanbul yer alıyor. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklı olduğu diğer iller ise şu şekilde; 140 bin ödeme emri 900 milyon lira ile Ankara, 150 bin ödeme emri 800 milyon lira ile İzmir, 45 bin ödeme emri 350 milyon lira ile Kocaeli, 22 bin 500 ödeme emri 105 milyon lira ile Sakarya, 30 bin ödeme emri 80 milyon lira ile Adana.







