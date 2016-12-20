

Faizsiz 50 bin TL kredi başvurusu için kuyruklar uzuyor.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin TL faizsiz kredisine başvurmak isteyen işletme sahipleri Antalya İl Müdürlüğü binasında uzun kuyruk oluşturdu.







KOSGEB'in, 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen işletme sahipleri için 19 Aralık'ta başlattığı başvurulara yoğun ilgi sürüyor. Başvuru kayıtlarının ikinci gününde, KOSGEB Antalya İl Müdürlüğü önüne erken saatlerde gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk havaya aldırmayan kadın erkek onlarca vatandaş 12 ay ödeme yapmadan toplamda 36 ayda geri ödemenin öngörüldüğü 50 bin TL'lik krediye başvuru yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.







Turizmle uğraşan Serhat Kaçar, KOSGEB'in sunduğu hizmetle ilgili "2016 yılı bizim için kötü geçti. Ancak 2017'den umutluyuz. Bu kredi kanayan yaramıza merhem olacak" dedi.







Tekstil sektöründen Ali Saygın da, esnaf için sunulan hizmetin oldukça faydalı olacağını kaydetti.







Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken "Oda ve birliklerde evrak temini için uzun kuyruklar oluştu. Kredi için beklediğimizden fazla bir talep var. Bu yoğunluk karşısında yeteri kadar başvurunun yapılabilmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına süre mutlaka 23 Aralık Cuma gününe kadar uzatılmalıdır. Yaşanan iç ve dış destekli bazı olumsuzluk ekonomik gelişmeler sebebiyle esnaflarımızın krediye olan ihtiyacı beklenin üzerinde. Esnafımızın sıkıntılarının giderilebilmesi ve bu avantajlı krediden faydalanabilmeli adına hem sürenin uzatılması hem de kredi verilecek olan esnaf sayısının artırılması ekonomiye hareketlilik ve canlılık kazandıracaktır." dedi.







Vatandaşlar, KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' için 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59'e kadar "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.







kaynak:ahaber