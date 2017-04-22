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zaman aşımına 4 dakika kala idam

ZAMAN AŞIMINA 4 DAKİKA KALA İDAM

ABD'nin Arkansas eyaletinde yasaların izin vermesine rağmen 12 yıldır hiç uygulanmayan idam cezası dün ilk kez infaz edildi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:51
Puan Ver : Zaman Aşımına 4 Dakika Kala İdam(10/10)10


1993'te cinayet işleyen Ledell Lee (51) isimli mahkûm, eyalette 2005'ten bu yana cezası infaz edilen ilk tutuklu oldu. Yerel saat ile 23.56'da zehirli iğne ile idam edilen Lee'nin cezasının, zaman aşımına 4 dakika kala infaz edildiği belirtildi.



 



kaynak:sabah

 








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