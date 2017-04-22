ABD'nin Arkansas eyaletinde yasaların izin vermesine rağmen 12 yıldır hiç uygulanmayan idam cezası dün ilk kez infaz edildi.



1993'te cinayet işleyen Ledell Lee (51) isimli mahkûm, eyalette 2005'ten bu yana cezası infaz edilen ilk tutuklu oldu. Yerel saat ile 23.56'da zehirli iğne ile idam edilen Lee'nin cezasının, zaman aşımına 4 dakika kala infaz edildiği belirtildi.







kaynak:sabah



