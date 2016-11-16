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zalgiris kaunas galatasaray odeabank maçı hangi kanalda saat kaçta?

ZALGİRİS KAUNAS GALATASARAY ODEABANK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray Odeabank da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak.

Tarih : 16 Kasım 2016, 17:04
Puan Ver : Zalgiris Kaunas Galatasaray Odeabank Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta?(5/10)6


Galatasaray Odeabank da Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak. Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devam edecek. Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague yedinci hafta maçında 16 Kasım 2016, Çarşamba günü Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Zalgirio Arena'daki mücadele saat 21:00'de başlayacak ve LigTV 3'ten naklen yayınlanacak.



 



kaynak:hürriyet








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