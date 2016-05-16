

Şampiyon olmanın Beşiktaş için bu sezonki anlamı çok farklıydı. 7 yıldır çekilen özlem, son yıllardaki mali sıkıntılar, stat inşaatı.







Tüm bu dertlere rağmen, yönetim, teknik kadro, oyuncular, taraftarla ve tüm camia tek bir hedefte birleşti. "Beşiktaş artık şampiyon olmalıydı."







Son 3 sezonda da ligi 3. tamamlayan siyah beyazlılar için 2015 Haziran ayında adeta yeni bir sayfa açıldı. İlk değişiklik teknik kadroda yaşandı. Son iki yılın teknik direktörü Slaven Bilic, İstanbul'a ve Beşiktaş'a veda ederken, takım Şenol Güneş'e emanet edildi.







Demba Ba, Atınç Nukan, Tomas Sivok, Cenk Gönen, Uğur Boral, Daniel Opare, ve Filip Holosko sezon öncesi takımdan ayrılan isimler oldu.







Doğa boşluk kabul etmez. Bu en temel fiziki kural Beşiktaş için de geçerliydi. Gidenlerin yerine Mario Gomez, Andreas Beck, Luis Rhodolfo, Dusco Tosic ve tanıdık bir olan Ricardo Quaresma transfer edildi.







1969'dan bu yana, tam 47 yıldır Türk furbolunun içinde olan Şenol Güneş ilk kez giydiği siyah beyaz eşofmanları ile sezon hazırlıklarının startını verdi. Almanya ve Avusturya'da yapılan hazırlık kamplarında son yılların en sıkı çalışma dönemini geçiren Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın sakatlığı tüm moralleri bozdu. Kampın en iyilerimde olan Tolgay sahalardan 6 ay uzak kalacaktı.







Bu tatsız olayı unutmaya çalışan futbolcuların, ligde göstereceği performans merakla beklenirken, siyah beyazlılar ilk sınavına Mersin İdman Yurdu deplasmanında çıkıyordu.







Oldukça sıcak bir havada oynanan maçı Beşiktaş deplasmanda 5-2 kazanırken, oynanan futbol tüm camiayı mutlu ediyordu. Şenol Güneş'in hücum futbolu anlayışı meyvelerini ilk maçtan vermeye başladı.







Beşiktaş bu görkemli açılışım ardından ligin ikinci haftasında Trabzonspor'a kendi sahasında 2-1 mağlup oluyor, bu karşılaşma siyah beyazlıların 11 maçlık kaybetmeme serisinin de başlangıcı oluyordu.







Gaziantepspor ve Başakşehir'i mağlup edip, Gençlerbirliği ile berabere kalan Beşiktaş 6. haftada, belki de sezonun motivasyon anlamındaki en kritik maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. 2 yıldır derbi kazanamayan siyah beyazlılar, bu istatisliği Fenerbahçe maçıyla sonlandırıyor, rakibini 3-2 ile mağlup ediyordu.







Bu dönemde sezon başındaki en büyük soru işareti yerini net bir cevaba bırakıyordu. Son iki sezonda Fiorentina forması ile kariyeri yokuş aşağı düşüşe geçen Gomez, attığı gollerle yeniden ben burdayım diyordu. İlk yarıdaki Bursaspor deplasmanı da 1-0 ile geçilirken, maç sonu Şenol Güneş'in açıklamaları uzun süre konuşuldu.







Ligdeki başarılı performansı Avrupa'da da sürdüren siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi grubundaki ilk maçında Skenderbeu'yu 1-0 mağlup etti. Aralık ayına her iki kulvarda da lider giren Beşiktaş, Lizbon deplasmanındaki 3-1'lik mağlıbiyet ile yine aralık ayı içinde Avrupa'ya veda etti.







Geçtiğimiz yıllarda yaşadığı puan kayıpları sonrası psikolojik anlamda çöküş yaşayan Beşiktaş'ın bu sezon belki de en büyük farkı, mağlubiyet sonrası üst üste kazanma başarını gösterebilmesiydi. Lizbon mağlubiyeti Beşiktaş'ta derin yaralar açmadı.







Ligde Galatasaray'ı da mağlup eden Kara Kartallar, artık iddasını açıkca ortaya koyuyordu. Süper Lig'in ilk yarısını 17 maçta topladığı 41 puanla lider olarak tamamlayan Beşiktaş, devre arasında çalışmalarını Antalya'da sürdürdü. Sezon başındaki transer hareketliliği, devre arasında da yaşandı. Ocak ayında Ersan Gülüm ve Ramon Motta Beşiktaş'a elvade derken, Alexader Milosevic ve Pedro Franco, yeniden görüşürüz diyerek farklı takımlara kiralandı. Marcelo, Alexis Delgado, Denys Boyko ve Aras Özbiliz gidenlerin yerine gelirken, Aras daha formayı giymeden İspanyol Rayo Vallecano'ya kiralandı.







Son 17 maç için hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ın ikinci yarıya bir türlü başlayamadı. Önce Mersin İdman Yurdu ile oynaması gereken maçı kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. 19. haftadaki hafta da Trabzonspor mücadelesi de yine hava muhalefeti nedeniyle maç yapılamadı.







2 haftayı maç yapmadan geçiren Beşiktaş liderliği rakibi Fenerbahçe'ye kaptırırken, ikinci yarının ilk maçını 7 Şubat'ta Gaziantepspor'la yapabildi. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan siyah beyazlılar Rhodolfo'dan gelen kötü haberle adeta sarsıldı. Sağ diz çapraz bağları kopma meydana gelen Brezilyalı stoper sezonu kapattı.







İkinci yarıdaki Fenerbahçe derbisinde alınan 2-0'lık mağlubiyete rağmen liderliğini koruyan Beşiktaş, yenilginin etkilerini yaşamadı ve liderliğini sürdürdü. Ve belkide sezonun kaderi Karadeniz'de şekilleniyordu. Siyah beyazlılr 3 gün ara ile oynadığı Çaykur Rizespor ve Trabzonspor deplasmanlarından 6 puan ile ayrıldı.







Şampiyonluk yarışında sona yaklaşılırken Beşiktaş bir yandan da stadı bitirmenin heyecanını yaşıyordu. 10 Nisan'daki açılışın ardından, 11 Nisan'da 2,5 yıllık aranın ardından yuvasına geri dönen Kara Kartallar, ilk maçta 42 bin taraftarının desteğiyle, Bursaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Daha sonra Sivasspor deplasmanında da 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, zorlu Akhisar'a deplasmanında çok kritik 2 puan kaybetti. Belki de son dakika golü ile kazanılan 1 puan şampiyonluğun habercisiydi.







Karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sürerken, Akhisar'dan soner orta sahadan boş kaleye topu gönderdi. Ceza sahası içinde yere düşen top, daha sonra havalanarak üst direğe isabet etti. Belki de o üst direk şampiyonluğun habercisiydi. O topun gol alması maçı 4-2'ye getirecek ve Beşiktaş yaşayacağı mağlubiyet ile ligden kopacaktı. 3-3 biten maçtan sonra siyah beyazlılar sonraki hafta Kayserispor'u Vodafone Arena'da 4-0'lık skorla geçti. Ve Beşiktaş 2010'dan bu yana yeni stadında hiç mağlup edemediği Galatasaray'ı 1-0 ile geçerek, zirve yarışında psikolojik olarak üstünlüğü ele geçiriyordu. Fenerbahçe'nin aynı hafta Başakşehir'e 2-1 mağlup olmasıyla puan farkı 6'ya çıkarken, Beşiktaş, Osmanlıspor maçına adeta şampiyonluğu kutlamak için çıkıyordu.







Siyah beyazlılar Osmanlıspor'u Vodafone Arena'da 3­1 mağlup ederek 2015­2016 sezonunun şampiyonluğunu ilan ediyordu. Beşiktaş'ın şampiyonluğunda takım oyununun etkisi kadar bireysel performanslar da oldukça dikkat çekiciydi. Gomez 25 gol, 5 asistlik performans sergilerken 14 yıl sonra siyah beyazlı takımın ilk gol kralı oluyordu.











Sosa, Oğuzhan, Cenk, Quaresma, Olcay, Kerim attıkları kritik gollerle sezona şekil verirken, Atiba 34 maçı 34'ünde de 90'ar dakika sahada kalarak yapılması zor bir işin altına imza atıyordu. Yıllar sonra 2015-2016 şampiyonluğu Gomez ve Cenk'in golleri, Oğuzhan ve Sosa'nın asistlerinin yanı sıra Atiba Hutchinson'un ayakta alkışlanacak büyük performansı ile de hatırlanacak.







Şenol Güneş 1988'de Trabzonspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerinde ilk kez şampiyonluk sevincini yaşarken, tarihe Beşiktaş'ı 14. kez şampiyon yapan teknik adam olarak geçiyordu.







Bu şampiyonluğun anlamı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman için de doğal olarak çok büyüktü. 4. yılını geçirdiği Beşiktaş'ta mali sorunlar ve stat inşaatına yoğun mesai harcarken, sadece 3 maçını kendi evinde oynayan Beşiktaş'ın şampiyon başkanı olarak tarihteki yerini yönetici arkadaşları ile birlikte alıyordu